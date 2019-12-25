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В Московском районе с 6 до 8 августа вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 12:53
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В Московском районе с 6 до 8 августа вводятся дорожные ограничения

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Планируются работы по ремонту дорожного покрытия.

В Московском районе Петербурга с 6 августа введут дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В связи с ремонтом дорожного покрытия до 8 августа затруднится проезд по Стартовой улице от Внуковской улицы до Пулковского шоссе. Ведомство напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов. 

Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что с 3 и 5 августа движение ограничат в Калининском и Красносельском районах. Специалисты также проведут работы по ремонту асфальта и реконструкции инженерных сетей.

Фото: pxhere 

Теги: гати, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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