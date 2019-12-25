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Петербуржцам открыли запись на свадьбы в зеркальную дату 27.07.2027
Сегодня, 12:32
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Петербуржцам открыли запись на свадьбы в зеркальную дату 27.07.2027

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Регистрации пройдут во всех районных отделах города.

В районных отделах ЗАГС Петербурга с 4 августа начался прием заявлений на регистрацию брака на воскресенье, 27 июля 2027 года. Как сообщили в Комитете по делам ЗАГС, эта дата станет одной из самых востребованных у молодоженов благодаря "зеркальному" числу.

Обычно торжественные церемонии по вторникам проводятся исключительно во Дворцах бракосочетания №1 на Английской набережной и №2 на Фурштатской улице. Однако ради символичной даты правила изменятся: 27 июля 2027 года регистрации пройдут во всех районных отделах города. Это позволит значительно увеличить количество доступных мест и дать возможность большему числу пар заключить брак именно в этот день.

Подать заявление можно при личном визите в любой отдел ЗАГС или дистанционно через портал "Госуслуги". Организаторы призывают пары не откладывать подачу документов, так как свободные временные слоты традиционно разбирают очень быстро.

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Фото: Pxhere

Теги: загс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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