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При расселении петербургских коммуналок жилищные условия улучшили свыше 3,3 тыс. семей
Сегодня, 12:28
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При расселении петербургских коммуналок жилищные условия улучшили свыше 3,3 тыс. семей

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Жилищный комитет применяет несколько механизмов расселения в зависимости от категории граждан и их потребностей.

С начала года более 3,3 тыс. семей в Петербурге улучшили свои жилищные условия при расселении коммунальных квартир. Об этом сообщил Жилищный комитет города 4 августа. 

Ведомство применяет несколько механизмов расселения в зависимости от категории граждан и их потребностей. Основные формы поддержки – социальные выплаты на строительство или покупку жилья, предоставление освободившихся комнат по договорам социального найма, договоры найма коммерческого использования с последующим объединением помещения в отдельную квартиру, выкуп освободившихся помещений из жилищного фонда с применением понижающего коэффициента.

Северная столица планирует сохранить достигнутые темпы и обеспечить комфортным жильем еще больше очередников. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге вырос срок задержки сдачи новых жилых комплексов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилищный комитет, коммунальные квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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