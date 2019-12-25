При расселении петербургских коммуналок жилищные условия улучшили свыше 3,3 тыс. семей

Жилищный комитет применяет несколько механизмов расселения в зависимости от категории граждан и их потребностей.

С начала года более 3,3 тыс. семей в Петербурге улучшили свои жилищные условия при расселении коммунальных квартир. Об этом сообщил Жилищный комитет города 4 августа.

Ведомство применяет несколько механизмов расселения в зависимости от категории граждан и их потребностей. Основные формы поддержки – социальные выплаты на строительство или покупку жилья, предоставление освободившихся комнат по договорам социального найма, договоры найма коммерческого использования с последующим объединением помещения в отдельную квартиру, выкуп освободившихся помещений из жилищного фонда с применением понижающего коэффициента.

Северная столица планирует сохранить достигнутые темпы и обеспечить комфортным жильем еще больше очередников.

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Фото: Piter.TV