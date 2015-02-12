  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жилые дома и дворы украсили к 9 мая в Петербурге
Сегодня, 15:31
191
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жилые дома и дворы украсили к 9 мая в Петербурге

0 0

Результат общего труда – оформление более 100 объектов.

Жилищный комитет Петербурга организовал акцию по праздничному украшению многоквартирных домов и дворов, которая приурочена ко Дню Победы. К мероприятию присоединились горожане и управляющие организации. 

Результат общего труда – оформление более 100 объектов. Символами Победы Северную столицу наполнили портреты героев, Знамя Победы, георгиевские ленты, флаги, баннеры, гирлянды и рисунки. 

Эта акция – выражение благодарности поколению победителей, дань уважения их мужеству и стойкости. Пусть праздничный облик наших дворов вновь и вновь напоминает каждому: мы помним, мы гордимся, мы вместе.

Жилищный комитет 

Ранее на Piter.TV: ограничения на парковку и движение СИМ ввели в Петербурге в преддверии Дня Победы. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: день победы, жилищный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии