Жилые дома и дворы украсили к 9 мая в Петербурге

Жилищный комитет Петербурга организовал акцию по праздничному украшению многоквартирных домов и дворов, которая приурочена ко Дню Победы. К мероприятию присоединились горожане и управляющие организации.

Результат общего труда – оформление более 100 объектов. Символами Победы Северную столицу наполнили портреты героев, Знамя Победы, георгиевские ленты, флаги, баннеры, гирлянды и рисунки.

Эта акция – выражение благодарности поколению победителей, дань уважения их мужеству и стойкости. Пусть праздничный облик наших дворов вновь и вновь напоминает каждому: мы помним, мы гордимся, мы вместе. Жилищный комитет

Фото: пресс-служба Смольного