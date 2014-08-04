Водные мероприятия в День победы прошли без происшествий в Петербурге

В День Победы акватория Петербурга стала одной из ключевых площадок празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотни жителей и гостей города собрались на набережных, чтобы увидеть парад судов и праздничный салют. Как сообщили в Комитете по транспорту, безопасность на воде обеспечивали сотрудники патрульной службы ГКУ "Агентство внешнего транспорта". Для сопровождения торжественных мероприятий было задействовано четыре патрульных катера.

В их задачи входило сопровождение восьми пассажирских судов "Бессмертной Флотилии", обеспечение торжественно-траурной церемонии спуска цветов и венков в рамках акции "Бессмертный Флот", а также контроль акватории во время салюта у Петропавловской крепости. Экипажи катеров не только сопровождали участников, но и перекрывали периметр оцепления, не допуская посторонние суда к зонам проведения парада и салюта.

Благодаря высокому профессионализму специалистов и слаженному взаимодействию между ведомствами, происшествий на воде во время праздничных мероприятий зафиксировано не было.

Ранее мы сообщили о том, что 30 судов с портретами героев вышли на воду Малой Невки в рамках акции "Бессмертный флот".

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга