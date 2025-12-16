Суд начал процесс над бандой спецназовцев по делу о 15 заказных убийствах

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы, состоявшей из действующих и бывших спецназовцев. Заседания проходят в закрытом режиме. Фигурантов обвиняют в 15 убийствах и семи покушениях. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Согласно материалам следствия, банду создали еще в 2000 году Павел Христев вместе с Артуром Козловым, выходцем из спецподразделения "Витязь". Козлов погиб в дорожно-транспортном происшествии в 2006 году. Впоследствии к группировке присоединились действующие и бывшие сотрудники силовых ведомств. В обвинении указано, что они использовали боевые навыки, служебные ресурсы и связи в правоохранительных органах для совершения преступлений против бизнесменов, чиновников и представителей криминального мира. Среди жертв банды — советник министра путей сообщения Игорь Фоминов, глава Озерского района Московской области Владислав Сащихин вместе с супругой, а также владелец ООО "Консул" Владимир Клюев и его сын.

Перед судом предстали бывший начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов, вышедший на пенсию полковник МВД и бывший сотрудник того же подразделения Сергей Анисимов, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления подразделений специального назначения Росгвардии Сергей Волостных, мобилизованный житель Краснодарского края Дмитрий Кушаков и другие. Большинство фигурантов не признали свою вину. Двое подсудимых согласились лишь с эпизодом о незаконном хранении наркотиков. Защитники успели огласить позицию 10 из 11 обвиняемых. Следующее заседание назначено на 3 июня.

