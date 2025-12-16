В Мариинском дворце наградили петербургских художниц ко Дню города

Три живописца получили Почетные грамоты от председателя Законодательного Собрания. Их работы вошли в выставку, организованную при поддержке Союза художников и приуроченную к празднованию дня рождения Северной столицы.

В Мариинском дворце прошла церемония награждения художниц, чьи картины были представлены на выставке, открытой в петербургском парламенте ко Дню города. Все произведения выполнены в разных техниках и, по словам организаторов, передают женский взгляд на Северную столицу. Экспозицию организовали при поддержке Санкт-Петербургского союза художников. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания.

Главный хранитель Мариинского дворца Марина Шапошникова отметила, что парламент всегда дружил с Союзом художников, и в последние годы эта работа обрела постоянную основу. По её словам, таким образом сохраняются традиции дворца, ведь первые владельцы — Великая княгиня Мария Николаевна и её муж герцог Максимилиан Лейхтенбергский — были не просто покровителями искусств, а оба занимали пост президентов Императорской академии художеств. Шапошникова добавила, что для парламента большая радость, что в День города жители получили возможность познакомиться с этими работами.

В ходе мероприятия Почетными грамотами председателя Законодательного Собрания Петербурга наградили художниц Анну Кожину, Елизавету Соколову и Ольгу Кабаеву.

