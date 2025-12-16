Около 2 тысяч ученых ежегодно получают гранты на научные проекты в Петербурге

Губернатор Александр Беглов в радиообращении сообщил, что город проводит более тридцати научно-образовательных конкурсов, двадцать из которых поддерживают молодые таланты. Также он рассказал о создании пяти технологических долин.

В Санкт-Петербурге ежегодно около двух тысяч человек получают гранты от города на реализацию научных проектов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.

По словам главы города, за последние годы Северная столица укрепила статус научного и промышленного центра России. Образование и наука играют важную роль в жизни значительной части трудоспособного населения. Ежегодно в Петербурге проводят более тридцати научно-образовательных конкурсов, двадцать из которых направлены на поддержку молодых талантов. Кроме того, в праздничные дни вручают премии в области науки и образования. Беглов отметил, что за последние 25 лет сотни ученых были отмечены наградами за выдающиеся достижения.

Губернатор также рассказал о создании уникальных технологических долин, которые объединяют образование, науку и передовые предприятия. На юге города строят "ИТМО-Хайпарк", проектируется "Невская дельта". На севере планируют создать "Технополис" Политеха. Четвертая долина разместится в Кронштадте и будет заниматься энергетическими проектами. Пятая долина может появиться на Васильевском острове при партнерстве с федеральным центром "Сириус".

По вопросам туризма: до 7 июня Роспотребнадзор проводит горячую линию.

Фото: Piter.tv