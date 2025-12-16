Средний чек гостей форума в Петербурге составил 3500 рублей

Средний чек гостей Петербургского международного экономического форума в 2025 году оказался почти в три раза выше, чем у обычных туристов. Участники мероприятия тратили в среднем 3500 рублей, тогда как путешественники — около 1200 рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на аналитическую лабораторию "СберИндекс". При исследовании учитывались только карточные траты клиентов банка.

Наибольшая разница зафиксирована в премиальном сегменте. В ювелирных и часовых магазинах чек участников форума достигал 142 900 рублей, в то время как туристы оставляли там 15 900 рублей. На покупку одежды и обуви гости ПМЭФ тратили в шесть раз больше среднестатистического путешественника. Также заметно выше оказались их расходы на электронику, подарки, цветы, рестораны и кафе. При этом в повседневных категориях — развлечения, вино, железнодорожные билеты — разрыв между чеками участников форума и обычных туристов минимален.

Управляющий директор "СберИндекса" Дарья Цыплакова отметила, что ПМЭФ создает краткосрочный шок спроса в экономике города, главным образом в премиум-сегменте. По ее словам, основную выгоду получают дорогие отели, рестораны и транспорт. Однако общая структура городской экономики не меняется: даже в дни форума большую часть расходов в центре формируют местные жители.

Для сравнения: в 2026 году стоимость аренды самого дорогого автомобиля для поездок на ПМЭФ составила 42 900 рублей в час. Речь идет о Mercedes-Benz Maybach W223. Самый бюджетный вариант в классе "Комфорт" с аналогичными условиями предоставляется за 6700 рублей в час.

