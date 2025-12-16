На период ПМЭФ в Петербурге приостановят гидравлические испытания
Сегодня, 9:58
Их не будут проводить с 1 по 5 июня.

На период проведения Петербургского международного экономического форума в Северной столице приостановлены гидравлические испытания тепловых сетей. Их не будут проводить с 1 по 5 июня, рассказали в городском комитете по энергетике. 

Соответствующее решение приняли для безопасности и комфорта жителей и гостей в дни форума. Однако, по данным АО "ТЭК СПб", одно испытание состоится сегодня в Гатчинском районе. Специалисты проверят теплосети от котельной в поселке Никольское на Меньковской улице. 

Такие испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге модернизировали Северную станцию аэрации для защиты Финского залива. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

