Россия перекрыла экспорт авиакеросина

Ограничение будет действовать пять месяцев.

В России ввели временный запрет на экспорт авиационного керосина, в том числе приобретенного на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

В постановлении указано, что данное решение приняли с целью стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке. Запрет будет действовать с 1 июня до 30 ноября 2026 года. Он вступил в законную силу со дня официального опубликования.

Исключения сделали для топлива в технологических емкостях, которое используют воздушные суда при международных авиарейсах. Также разрешено завершить операции по партиям авиакеросина, которые поместили под таможенные процедуры. Действие ограничений не распространилось на поставки, осуществляемых в рамках международных обязательств России.

В сообщении добавили, что правительство РФ продолжает работу, направленную на поддержание бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка страны.

Ранее мы сообщили о том, что запрет на экспорт бензина из РФ коснулся производителей нефтепродуктов. Он будет действовать до 31 июля.

Фото: Freepik (DavidPradoPerucha)