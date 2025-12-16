Специалисты садово-паркового предприятия (СПП) "Южное" в парке Авиаторов разбили кухонный огород, оформленный в строгом геометрическом стиле, характерном для петровской эпохи. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина.

Вместо традиционных для того времени стриженых боскетов в проекте используются современные высокие грядки. Центральным элементом нового пространства стала декоративная пергола, специально установленная для вьющихся растений.

Особое внимание при планировании огорода уделено принципам естественной защиты растений. Так, базилик, высаженный рядом с томатами, будет не только улучшать их вкус, но и отпугивать насекомых-вредителей. Фасоль, насыщающая почву азотом, и бархатцы, защищающие от вредителей, также стали частью экосистемы. Для привлечения полезных насекомых укроп разместили рядом с огурцами (для борьбы с тлёй), а настурцию – для отпугивания белокрылки.

Проект был разработан студентами Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета во время творческой практики на предприятии. Изготовление и установку центральной перголы помогли осуществить сотрудники ГКУ "Курортный лесопарк".

Фото: Telegram / Комфортный Петербург