В парке Авиаторов появится кухонный огород с перголой и высокими грядками

В петербургском парке Авиаторов обустроят кухонный огород, выполненный в стиле Петровской эпохи с четкими геометрическими формами. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Это не просто традиционный дачный участок, а продуманный проект с концептуальным подходом. Центральным элементом огорода станет пергола для вьющихся растений. Высокие грядки придадут огороду особый вид, пишет КП-Петербург.

Проект разработали студенты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета во время производственной практики. Изготовление перголы выполнили специалисты ГКУ "Курортный лесопарк".

В пресс-службе комитета пояснили, что рядом с томатами планируется посадить базилик для улучшения вкуса плодов и отпугивания насекомых. Фасоль обогатит почву азотом, а бархатцы защитят растения от вредителей. Укроп, посаженный рядом с огурцами, привлечет божьих коровок. Настурция поможет бороться с белокрылкой и одновременно создаст декоративный эффект.

Фото: пресс-служба Смольньго