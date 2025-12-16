В Смольном наградили 62 выдающихся петербуржцев орденами и медалями

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский удостоен благодарности президента России. О получении почетной награды он сообщил в своем телеграм-канале. Церемония состоялась в пятницу в Смольном, награду вручал губернатор Александр Беглов. Пиотровский написал, что служит Петербургу.

В тот же день в Смольном прошло вручение наград и поощрений выдающимся петербуржцам. Среди награжденных — работники предприятий оборонного комплекса, известные врачи, педагоги, артисты и ученые. Они получили ордена, медали и знаки отличия.

Губернатор Александр Беглов поздравил собравшихся, отметив, что они заслужили награды вместе со своими коллективами. По словам главы города, благодаря стараниям, мнению и квалификации этих людей Петербург сегодня действительно процветает. Он добавил, что в городе строится большое количество жилья, социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Всего в этот день поощрения от президента и правительства Северной столицы получили 62 человека.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский