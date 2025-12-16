Следующий саммит ЕАЭС пройдет в Петербурге в декабре 2026 года

Об этом заявил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев после завершения заседания в Астане. Армения подтвердила намерение продолжать участие в союзе.

Ближайший саммит Евразийского экономического союза состоится в декабре в Санкт-Петербурге. Такое заявление сделал глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам завершившегося сегодня заседания в Астане. Информацию приводит РИА Новости.

В рамках сегодняшнего заседания Высшего Евразийского экономического совета вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил о намерении своей страны продолжать участие в ЕАЭС. Он подчеркнул, что республика заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами-участниками экономического совета, а также в обеспечении экономической стабильности и развитии региона.

