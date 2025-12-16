В Петербурге скончался фронтмен группы "Мировая весна" Денис Лагутин

В Санкт-Петербурге на 47-м году жизни скончался вокалист и лидер группы "Мировая весна" Денис Лагутин. О смерти артиста сообщили его коллеги по коллективу.

Причиной трагедии стал разрыв аневризмы головного мозга. Музыканта экстренно доставили в больницу и провели срочную операцию, однако он не пришел в себя и не вышел из комы. Последние дни рядом с Лагутиным находилась его сестра.

Прощание с артистом назначено на 1 июня. Церемония пройдет по адресу: Партизанская улица, дом 8, начало в 12:20. "Мировая весна" была известна на петербургской рок-сцене с конца 1990-х годов. За время существования коллектив выпустил несколько студийных альбомов.

