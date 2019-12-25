Лор объяснила, как кондиционеры и сквозняки влияют на здоровье летом

В жару кондиционеры, вентиляторы и открытые окна становятся почти обязательной частью повседневной жизни. Но вместе с прохладой приходит и знакомая многим жалоба – "продуло". После рабочего дня в офисе или поездки в машине появляется насморк, першение в горле, заложенность ушей или даже боль. Особенно часто люди связывают со сквозняками и кондиционерами отит – воспаление уха, которое летом действительно встречается нередко. Что на самом деле происходит с организмом при резких перепадах температуры и как пользоваться кондиционером без вреда для здоровья, Piter.TV поговорил с врачом-оториноларингологом (лор-врачом) клиники "Будь Здоров" в Петербурге Яной Новиковой.

По словам врача, выражение "продуло под кондиционером" не совсем корректно с медицинской точки зрения. Как объясняет Яна Новикова, сама циркуляция воздуха не вызывает болезнь – для инфекции всегда нужен возбудитель и контакт с ним. Однако кондиционер действительно может создавать условия, при которых слизистые становятся более уязвимыми.

Кондиционер создает условия, в которых слизистая носа и горла становится более уязвимой: пересушенный и холодный воздух снижает эффективность местной защиты, а грязные фильтры могут стать причиной серьезных проблем. Яна Новикова, лор-врач

ЛОР подчеркивает, что главным фактором риска становятся резкие перепады температур. Постоянные переходы из жары в сильно охлажденное помещение становятся стрессом для сосудов и терморегуляции организма. На этом фоне человеку проще подхватить вирусы, которые уже циркулируют в коллективе.

Сам кондиционер при этом не источник заразы, но он меняет параметры воздуха и добавляет нагрузку на организм. Яна Новикова, лор-врач

Отдельную опасность представляют плохо обслуживаемые системы кондиционирования. По словам врача, в фильтрах и дренажных системах со временем могут накапливаться пыль, плесень и бактерии, включая возбудителей легионеллеза – так называемой "болезни кондиционеров". Чтобы снизить риски летом, врач рекомендует соблюдать несколько простых правил. Прежде всего – избегать слишком большой разницы температур между улицей и помещением.

Комфортно и безопасно, когда разница между улицей и помещением не превышает 5–7 градусов, а в комнате около 23–25 градусов. Яна Новикова, лор-врач

Также врач советует не сидеть под прямым потоком холодного воздуха и направлять поток кондиционера вверх или в сторону. Кроме того, важно следить за влажностью воздуха, регулярно обслуживать технику и периодически проветривать помещение.

Отдельно врач затронула тему сквозняков и отита летом. Как отмечает Новикова, сам по себе сквозняк не вызывает воспаление уха, однако способен создать условия, при которых оно развивается легче.

Отит почти всегда начинается не из-за холода, а как осложнение инфекции верхних дыхательных путей. Чаще всего сначала появляется насморк, слизистая носа и носоглотки отекает, слуховая труба перестает нормально вентилировать ухо — и в барабанной полости нарастает давление и может скапливаться жидкость. Яна Новикова, лор-врач

По словам специалиста, сквозняк, резкие перепады температур и направленный поток воздуха ухудшают местную защиту слизистой и создают дополнительный стресс для сосудов. Летом ситуацию усугубляют купание, поездки с открытыми окнами и работа вентиляторов или кондиционеров, направленных прямо в лицо или ухо. Чтобы избежать проблем, врач советует проветривать помещение в более прохладные часы – утром, вечером или ночью – и избегать сильных "туннельных" сквозняков. Лучше, если воздух будет циркулировать мягко, без прямого потока на кровать, диван или рабочее место.

Не направлять поток воздуха на голову и уши. Это касается и окон, и вентиляторов, и кондиционеров. В машине воздух из дефлекторов лучше направлять в сторону или вверх, а не в лицо или ухо, особенно если вы вспотели. Яна Новикова, лор-врач

Также специалист рекомендует не сидеть у открытого окна с мокрой головой после душа или купания и внимательно следить за симптомами. Поводом для обращения к врачу должны стать боль в ухе, заложенность, шум, снижение слуха, выделения из уха или высокая температура. В таких ситуациях лучше не ждать и записаться к лор-врачу.

