Врач рассказала, как пережить поллиноз в сезон пыльцы

В России фиксируется рост обращений к врачам по поводу сезонной аллергии. Ранее было подсчитано, что Петербург занял второе место среди регионов страны по числу пациентов с поллинозом. При этом лидером по количеству обращений остаётся Москва, а в число регионов с высокой распространённостью сезонной аллергии также входят и другие крупные города. Специалисты связывают такую статистику с климатическими условиями и высокой концентрацией пыльцы в определённые периоды, что напрямую влияет на самочувствие жителей в сезон цветения. Piter.tv поговорил с врачом-аллергологом клиники "Будь здоров" на Сущевском Валу Анной Куликовой, чтобы выяснить, почему симптомы поллиноза усиливаются и как можно облегчить состояние.

Выраженность симптомов прямо зависит от порога чувствительности пациента в конкретном сезоне и от климата. Чем теплее, суше и солнечнее погода, тем ярче пылят деревья и травы, тем тяжелее переносят сезон пыльцевые аллергики. Анна Куликова, аллерголог

По словам специалиста, с первым весенним теплом начинается пыление деревьев, и пациенты с чувствительностью к пыльце сталкиваются с поллинозом, или сенной лихорадкой. Самыми частыми проявлениями являются аллергический ринит и/или конъюнктивит. Чихание, зуд носа, насморк и заложенность беспокоят пациентов на улице или сразу после прогулки, особенно в тёплые солнечные ветреные дни. Нередко к этим симптомам присоединяются реакции со стороны глаз.

Покраснение и отёчность глаз, слезотечение, зуд и ощущение песка в глазах — частые спутники ринита. Попадая на слизистую ротовой полости, пыльца вызывает зуд, першение, покалывание, может появиться раздражающий кашель. Анна Куликова, аллерголог

В более редких случаях возможны и более серьёзные проявления. Пациентов может беспокоить одышка, чувство стеснения в груди, тяжёлый протяжный свистящий выдох — тогда речь идет о проявлениях бронхиальной астмы. Также Куликова отмечает, что иногда аллергия проявляется кожными реакциями, включая дерматит и крапивницу.

Любые из этих проявлений, особенно при их высокой выраженности, могут сопровождаться нарушением общего самочувствия: слабостью, сонливостью, быстрой утомляемостью и даже невысокой температурой. Анна Куликова, аллерголог

Говоря о профилактике, врач советует готовиться к сезону заранее.

Пациенты, ранее сталкивавшиеся с пыльцевой аллергией, знают, что лучше заранее приобрести очистители воздуха или бризеры, заменить или почистить салонные фильтры в машинах, если передвигаются на личном транспорте. Анна Куликова, аллерголог

Также специалист рекомендует пользоваться приложениями пыльцевого мониторинга, чтобы отслеживать ситуацию в режиме реального времени и правильно планировать время на улице.

Отдельное внимание, по словам Куликовой, стоит уделить микроклимату в помещениях.

Пересушенные слизистые оболочки, в первую очередь полости носа, легче пропускают аллерген, поэтому важно поддерживать комфортную влажность воздуха. Для дополнительной защиты рекомендуется ирригационная терапия: регулярное очищение слизистой носа изотоническими солевыми растворами обеспечит низкую концентрацию пыльцы. Анна Куликова, аллерголог

Перед выходом на улицу могут быть полезны и барьерные меры. Использование назальных фильтров или барьерных средств на этапе "сухого носа" предупреждает попадание пыльцы внутрь. Также Куликова советует носить солнечные очки и головные уборы, чаще пить воду или использовать жевательную резинку и леденцы, чтобы уменьшить воздействие пыльцы на слизистую рта.



Говоря о лечении, Анна Куликова отмечает, что подход зависит от тяжести заболевания.

Есть практика начинать базисную лекарственную терапию с первыми пыльцевыми зёрнами до появления первых жалоб, если ранее поллиноз протекал в среднетяжёлой или тяжёлой, плохо контролируемой форме. Это позволяет снизить риски тяжёлого обострения, снижающего качество жизни. Анна Куликова, аллерголог

В то же время, при лёгком течении заболевания возможен другой подход. Если ранее жалобы были минимальными и хорошо контролировались, пациенту может подойти схема приёма препаратов "по потребности", уточняет врач.

Если пациент впервые столкнулся с проявлениями пыльцевой аллергии или появились жалобы иного характера, нежели в предыдущие сезоны, важно своевременно обратиться к врачу-аллергологу для подбора такого минимального объема терапии, на котором будет обеспечен максимальный контроль симптомов. В любом случае, терапия продолжается столько времени, сколько длится контакт с причинно-значимым аллергеном. Анна Куликова, аллерголог

