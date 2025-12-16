Из-за атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены мосты возле Чонгара и Геническа

Мосты возле Чонгара и соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой оказались повреждены после ночной атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделал губернатор российского региона Владимир Сальдо. Местный чиновник объяснил, что в настоящее время движение по водным переправам в новом регионе России перекрыто. В частности, это касается транспортного движения через АПП "Джанкой".
Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.
Владимир Сальдо, глава Херсонской области
Напомним, что 13 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо говорил о том, что движение в сторону АПП "Джанкой" на административной границе Херсонской области и Крыма временно остановлено из-за очередной попытки армии киевского режима атаковать мосты на направлении Чонгара.
В Чонгаре вновь поврежден мост после атаки украинских БПЛА.
Фото: Telegram / Владимир Сальдо
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