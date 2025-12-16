Из-за атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены мосты возле Чонгара и Геническа

Владимир Сальдо раскрыл подробности ночного налета беспилотников ВСУ на российский регион.

Мосты возле Чонгара и соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой оказались повреждены после ночной атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделал губернатор российского региона Владимир Сальдо. Местный чиновник объяснил, что в настоящее время движение по водным переправам в новом регионе России перекрыто. В частности, это касается транспортного движения через АПП "Джанкой".

Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Напомним, что 13 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо говорил о том, что движение в сторону АПП "Джанкой" на административной границе Херсонской области и Крыма временно остановлено из-за очередной попытки армии киевского режима атаковать мосты на направлении Чонгара.

В Чонгаре вновь поврежден мост после атаки украинских БПЛА.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо