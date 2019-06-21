Подполье: СБУ ищет жителей Херсона и Запорожья с родственниками в России

Любой контакт с русскими телефонными номерами, диалог в мессенджере или переведенные деньги становятся поводом для задержания.

Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят облавы на жителей подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей, у которых есть родственники в России. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

По словам источника, если в телефоне человека находят даже один российский номер ил переписку с родственниками из Крыма или других российских регионов, то его сразу задерживают и проводят с ним допросы.

Сотрудники СБУ и Нацполиции проводят проверки на блокпостах на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Херсона. Облавы участились из-за успешных ударов ВС России.

В подполье такую жестокость объяснили несколькими причинами. это прямой инструмент СБУ для шантажа и вербовки. Родственников на Украине фактически берут в заложники, чтобы принуждать находящихся в России близких к сбору необходимой информации

Ранее мы сообщали о провальных попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)