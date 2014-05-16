Глава Херсонской области прокомментировал деятельность ВСУ у реки Днепр.

Попытки Вооруженных сил Украины создать плацдарм на левом берегу реки Днепр на территории Херсонской области обречены на провал. Соответствующее заявление на полях Восточного экономического форума во Владивостоке сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, выступая с комментариями для журналистов "РИА Новостей".

Все те, кто хочет переплыть и создать так называемый плацдарм на левом берегу Херсонской области, они просто-напросто там гибнут, они обречены на смерть, но, тем не менее, киевский режим продолжает эти попытки. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Напомним, что Херсонская область является новым регионом страны. Территория расположена в нижнем течении Днепра, а также омывается Азовским и Черным морями. Земля стала российской по результатам местного референдума, организованного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признаёт легитимность итогов голосования населения и продолжает обстреливать территорию. Под контролем ВС РФ находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье реки, в том числе город Херсон, до сих пор удерживает армия Украины.

Сальдо: уничтоженный институт в Полтаве был базой натовских инструкторов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости