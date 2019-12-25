Дипломаты могут запросить дополнительные документы, такие как военный билет.

В Европейской комиссии призвали ужесточить контроль при выдаче виз для граждан России. Официальные данные приводятся на сайте ЕК. В иностранной организации пояснили, что региональное сообщество намерено усиленно проверять россиян при выдаче им шенгенских виз. В частности, при подаче заявления на визу заявителя из нашей страны смогут попросить заполнить анкету о военной службе, самодекларацию и даже запросить военный билет.

В связи с введением 21-го пакета санкций Комиссия и Верховный представитель сегодня выступили с необходимыми инициативами, предлагающими ввести визовый запрет ЕС в отношении всех лиц, которые служат или служили в Вооруженных силах России с момента начала СВО. официальное заявление

Ранее глава европейской дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас 16 ноября по результатам встречи министров иностранных дел стран объединения заявила, что Евросоюз может выкрасть персональные данные об участниках специальной военной операции (СВО) для того, чтобы ввести против них санкции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое предложение от эстонки очередным неудачным заявлением, которое говорит об уровне квалификации европейской чиновницы.

ЕК предложила запрет российских символов и закрытие ЕС для спортсменов РФ.

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