Гленн Дизен видит потерю роли гегемона Евросоюзом.

Европейский регион в последнее время потерял свою роль на мировой политической арене. Соответствующее мнение огласил европейский профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире собственного YouTube-канала. Западный аналитик заметил, чо проблемам ЕС нет конца, а местные политические элиты начинают осознавать то, что уже не они передвигают фигуры за шахматным столом, а сами являются этими фигурами.

У Европы снова нет четкой роли в мире: политическая модель, экономика, социальная сфера — все находится в подвешенном состоянии и, кажется, ушло в прошлое; политический Запад и НАТО постепенно распадаются. Гленн Дизен, профессор из Норвегии

Напомним, что помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал СМИ, что европейские страны пытаются подключиться к дискуссии по украинскому мирному урегулированию, но сначала им необходимо определиться, чего они хотят: войны или мира.

В Европе унизили Рютте после слов о войне с Россией.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen