Первая леди США пояснила, что работа по вопросу продолжается.

Первая леди в США Мелания Трамп заявила, что вашингтонская администрация продолжает работу по достижению новых мирных договоренностей применительно к украинскому кризису. Слова супруги американского президента-ресчпубликанца Дональда Трампа привели мировой общественности журналисты из пресс-пула Белого дома. По данным местной прессы, вопрос о возможных новых договоренностях между Москвой и Киевом был задан Мелании Трамп на торжественной церемонии доставки рождественской ели.

Мы работаем над этим. Мелания Трамп, первая леди США

Напомним, что 20 ноября в интервью телеканалу Fox News Мелания Трамп выразила надежду на достижение до Рождества, отмечаемого по григорианскому календарю 25 декабря, нового соглашения о режиме прекращении огня между Россией и Украиной. Иностранка назвала "большим успехом" проведение гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

Меланья Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в Алешках.

Фото: Белый дом