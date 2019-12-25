Корректировка сократила дефицит горбюджета на 81,1 млрд рублей.

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В ходе церемонии глава города заявил, что в результате корректировки доходы городской казны увеличены на 27,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Смольного.

Рост доходной части обеспечен за счет уточнения объёма собственных доходов, а также безвозмездных поступлений, в том числе дополнительных средств из федерального бюджета, объем которых составил 3,3 млрд рублей.

В Смольном уточнили, как будут распределены дополнительные средства. Значительная часть финансирования направлена на развитие городской инфраструктуры:

10 млрд рублей — на строительство двух участков метрополитена;

6 млрд рублей — на возведение второй нитки Главного канализационного коллектора в северной части города;

2,4 млрд рублей — на создание развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на пересечении с улицей Коммуны.

Корректировка бюджета позволила заметно уменьшить дефицит городской казны — он сократился на 81,1 млрд рублей. Благодаря этому соотношение дефицита к собственным доходам снизилось с 13,1% до 7,4%.

Таким образом, с учетом внесенных изменений плановые показатели бюджета Петербурга на 2026 год составят: доходы — 1 трлн 489,2 млрд рублей, расходы — 1 трлн 596,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что турналог в Петербурге превысил плановый показатель на 172 млн рублей.

Фото: Piter.TV