На пересечении Савушкина и Яхтенной закончили ремонт подземного перехода

Теперь объект соответствует современным стандартам безопасности.

В Петербурге привели в порядок подземный пешеходный переход на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной. По поручению губернатора Александра Беглова ремонтные работы стартовали весной 2026 года, собщила пресс-служба Смольного.

Ремонт стал возможен благодаря обращению местной жительницы, которая обратилась с этим вопросом на личном приёме у Беглова в сентябре 2025 года. Соответствующие работы шли в два этапа.

Специалисты основательно обновили тоннель: они загерметизировали железобетонные поверхности, восстановили выравнивающий слой стен и перекрытий, полностью заменили напольное покрытие. Также на площади 379,5 кв. м. были уложены новые гранитные плиты, Кроме того, рабочие обустроили лоток для водоотведения, выполнили чистовую отделку стен и потолка, а цоколь облицевали гранитом.

Беглов поблагодарил петербуржцев за неравнодушие и отметил, что переход очень востребован у жителей Приморского района. Теперь объект соответствует современным стандартам безопасности и комфорта. В планах оборудовать его лифтами для маломобильных групп населения. Подготовка проектной документации уже началась.

Ранее мы сообщали о том, что на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы начались работы по реставрации фасадов домов-близнецов.

Фото: пресс-служба Смольного