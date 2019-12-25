Автобус из Северной столицы будет отправляться в 10:30 и 18:35.

С 27 ноября начнет ходить новый межрегиональный автобусный маршрут между Киришами и Санкт‑Петербургом. Инициатором и регулятором маршрута выступило Минтранспорта РФ, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Маршрут протяженностью 153 км пройдет через Тосненский район Ленинградской области, соединив населенные пункты и ключевые транспортные узлы. Согласно расписанию, автобусы из Киришей будут отправляться в 07:00 и 14:15, а из Петербурга — в 10:30 и 18:35. На маршруте предусмотрены остановки в Киришах, Любань, Трубников Бор, Ульяновка, Тосно, а также станции метро "Купчино" и "Московская".

Билеты на рейсы с отправлением в 07:00 из Киришей и в 18:35 из Петербурга уже доступны на сайте перевозчика ФТК "СОТРАНС".

Ранее мы сообщали, что в Осиновой Роще восстановят прямой автобусный маршрут до метро "Проспект Просвещения".

Фото: Piter.TV