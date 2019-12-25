В Петербурге подвели итоги проекта "Мужское здоровье"

Проект направлен на увеличение охвата мужчин профилактическими осмотрами и раннее выявление заболеваний.

В Петербурге свыше 372 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 49 лет прошли профилактические обследования в рамках регионального проекта "Мужское здоровье". Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов на XIV Петербургском международном форуме здоровья, передает "Интерфакс".

По словам Мотовилова, для реализации инициативы в городе уже открыли три специализированных Центра мужского здоровья. Проект направлен на увеличение охвата мужчин профилактическими осмотрами и раннее выявление заболеваний.

Основная задача – увеличить охват профилактическими мероприятиями мужчин от 18 до 49 лет с целью раннего выявления нарушений: не только репродуктивной функции, но и сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, отметил зампред комитета. Он также добавил, что в Петербурге параллельно действует аналогичная программа профилактики заболеваний для женщин.

Согласно данным Смольного, проект "Мужское здоровье" был запущен в 2025 году. Он рассчитан на срок до 2030 года и реализуется в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья".

Ранее мы сообщили о том, что Петербург принимает XIV международный форум здоровья.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга