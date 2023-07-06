Возраст назначения пенсии зависит от числа детей.

В Санкт‑Петербурге и Ленинградской области растет число многодетных матерей, оформляющих пенсию досрочно. В 2026 году ее получили около 1,5 тысячи таких женщин, сообщили пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.

Статистика демонстрирует заметный рост среди матерей, воспитывающих пятерых и более детей: их число выросло с 126 человек в 2025 году до 191 в 2026‑м. Также наблюдается прирост среди женщин с четырьмя детьми: 195 мам против 192 годом ранее. Среди матерей троих детей показатель увеличился с 1022 до 1067 человек.

С 2026 года вступили в силу новые правила, расширяющие возможности выхода на пенсию досрочно для многодетных мам. Теперь при назначении пенсии учитываются все дети, что позволяет мамам получать не только стаж, но и дополнительные пенсионные коэффициенты за каждого ребенка Константин Островский, управляющий Отделением СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пенсионные льготы для многодетных матерей включают сразу несколько механизмов поддержки. Во‑первых, пенсионные коэффициенты начисляются при условии, что мама ухаживает за каждым ребёнком не менее полутора лет. За первого ребёнка она получает 2,7 коэффициента, 5,4 — за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей.

Также при наличии троих детей мамам назначается пенсия в 57 лет, четверых — в 56 лет, пяти и более детей — в 50 лет. Для реализации этого права необходимо, чтобы все дети достигли восьми лет, страховой стаж составлял не менее 15 лет, а количество индивидуальных пенсионных коэффициентов — не ниже 30.

Кроме того, женщины, оформившие досрочную пенсию, могут претендовать на надбавку к страховой пенсии по старости за несовершеннолетних детей (до 18 лет) либо за детей‑студентов очной формы обучения (до 23 лет): доплата предоставляется за каждого такого ребёнка, но не более чем за троих, и составляет одну треть от фиксированной части страховой пенси, в 2026 году это 3194,90 рубля на одного ребенка. С актуальной информацией о пенсионных правах можно ознакомиться на "Госуслугах".

Ранее мы сообщали, что более 31 тыс. многодетных семей оформили парковочные разрешения в Петербурге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)