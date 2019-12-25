Петербург принимает XIV международный форум здоровья

Мероприятие соберет на одной площадке представителей власти, бизнеса, науки и практикующих врачей.

С 13 по 15 октября конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" примет XIV Петербургский международный форум здоровья. Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов, центральной темой трехдневной встречи станет сохранение здоровья населения и достижение активного долголетия.

Деловая программа охватывает 13 тематических направлений. В их число вошли борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми патологиями, внедрение искусственного интеллекта в клиническую практику, прогресс в области военной медицины, вопросы репродуктивного здоровья и цифровая трансформация отрасли.

Каждый из трех дней форума имеет свою специализацию: 13 октября состоится "Диалог с правительством", в рамках которого участники проанализируют государственную политику и реализацию национальных проектов. 14 октября эксперты направления "Врач – специалист" сфокусируются на передовых технологиях и современных методах лечения. 15 октября будет посвящен формату "Врач – пациент". Для всех желающих организуют открытые медицинские консультации и обследования, что позволит вывести дискуссию за пределы профессионального сообщества.

Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, посвященное активному долголетию. К диалогу присоединятся ведущие эксперты и представители профильных ведомств Санкт-Петербурга и Москвы. Одновременно с деловой частью начнет работу выставка "Медицинская индустрия", где будут представлены новейшие достижения российской фармацевтической и медицинской промышленности.

Мероприятие соберет на одной площадке представителей власти, бизнеса, науки и практикующих врачей. По итогам дискуссий участники намерены выработать решения для повышения качества медицинской помощи.

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Фото: Piter.TV