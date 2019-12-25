ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявило тендер на отбор проб и лабораторный анализ сточных вод абонентов. Начальная стоимость контракта составляет почти 154 млн рублей. Информация о закупке опубликована на портале "Контур.Закупки".
Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 12:00 2 декабря. Подвести итоги конкурса планируют 9 декабря.
Победитель закупки должен будет регулярно отбирать образцы воды из централизованных систем водоотведения и проводить их лабораторные исследования. Специалистам предстоит оценивать степень загрязнения стоков, поступающих от абонентов.
Одним из обязательных условий участия в конкурсе является наличие действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории.
Фото: pxhere
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