Число расторгнутых госконтрактов в Петербурге выросло на 17%.

За первые 9 месяцев 2026 года в Петербурге расторгли 20,7 тыс. государственных контрактов общей стоимостью 124,1 млрд рублей. По данным городского комитета по государственному заказу, количество таких договоров выросло на 17 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда расторгли 17,7 тыс. контрактов на 72,5 млрд рублей. При этом работы и услуги по 73,4 % договоров, прекращённых в 2026 году, уже были оплачены.

В комитете связывают увеличение показателей преимущественно с административными и техническими причинами. Около двух третей расторжений, по оценке ведомства, не свидетельствуют о срыве обязательств подрядчиками. Эксперты также отмечают, что само по себе увеличение числа прекращённых договоров не говорит о массовых нарушениях: для оценки ситуации необходимо учитывать причины расторжений и их последствия.

Одна из основных причин — ускоренное закрытие контрактов, которые фактически уже были исполнены, но продолжали числиться незавершёнными в системе. За 9 месяцев таким образом завершили около 8 тыс. договоров на 21,9 млрд рублей. Годом ранее показатель составлял 6,4 тыс. контрактов на 11,6 млрд рублей. На эту категорию пришлось 38,6 % всех расторжений.

Ещё 6,2 тыс. договоров на 48,8 млрд рублей прекратили по соглашению сторон из-за невозможности уменьшить максимальную цену контракта. Это 29,8 % от общего количества расторжений. При этом около 90 % стоимости таких договоров уже оплатили.

Подобные контракты обычно заключают, когда заказчик заранее не может определить точный объём необходимых работ или поставок. Их используют, в частности, при ремонте техники, закупке запчастей, оказании медицинских услуг и обслуживании. В договоре указывают стоимость единицы товара или услуги и предельную сумму, а оплачивают только фактически выполненный объём.

Закон позволяет увеличить максимальную цену такого контракта не более чем на 10 %, однако уменьшить её дополнительным соглашением нельзя. Из-за этого неиспользованные средства продолжают учитываться как бюджетные обязательства. Чтобы освободить лимиты, заказчики и подрядчики оформляют расторжение договора.

При этом эксперты обращают внимание, что соглашение сторон не всегда означает равную заинтересованность участников в прекращении контракта. В отдельных случаях заказчик может настаивать на расторжении, чтобы продолжить работу с другим исполнителем. Такая ситуация сама по себе не доказывает нарушения, однако требует проверки добровольности соглашения и соблюдения конкурентных процедур при проведении новой закупки.

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