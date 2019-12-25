Почти 400 мигрантов проверили на строительном объекте в Петербурге.

В Пушкинском районе Петербурга прошёл миграционный рейд на строительной площадке жилого комплекса на Окуловской улице в Шушарах. Полицейские проверили документы и законность пребывания в России у 387 иностранных граждан. По итогам мероприятия 31 человека доставили в отдел полиции, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В отношении доставленных составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение иностранными гражданами правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.

Санкции по этой статье включают штраф от 4 тыс. до 12 тыс. рублей. В отдельных случаях нарушителям может грозить административное выдворение за пределы России.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства привлечения задержанных иностранцев к работе на строительной площадке.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года мигранты будут платить в России налог за неработающих членов семьи.

Фото: Piter.TV