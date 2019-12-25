Самокаты исчезнут с улиц Петербурга до весны 2027 года.

В Петербурге 21 ноября заканчивается сезон проката электросамокатов. С завтрашнего дня аренда техники станет недоступна. Операторы приступят к массовому вывозу средств индивидуальной мобильности с улиц города, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Постепенно убирать самокаты начали ещё в начале ноября. Из-за ухудшения погоды Петербург уже лишился почти 30 % прокатной техники.

Низкие температуры, дожди, снег и гололёд повышают риск аварий во время поездок на электросамокатах. Эти условия опасны не только для пользователей кикшеринга, но и для владельцев личных средств индивидуальной мобильности.

По планам специалистов, полностью вывезти оставшиеся самокаты с городских улиц должны в течение недели. К прокату техника вернётся весной 2027 года.

Подробнее об ужесточении правил для пользователей СИМ в Северной столице мы писали ранее.

Фото: Piter.TV