Петербург оказался среди лидеров по онлайн-письмам Деду Морозу.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга получил более 5,1 млн писем. В это число входят как бумажные, так и электронные послания. Чаще всего в онлайн-формате волшебнику пишут жители Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Кузбасса. Об этом сообщили ТАСС в резиденции Деда Мороза.

Письма приходят со всей страны — от Калининграда до Дальнего Востока и южных регионов. Летом в Великий Устюг приезжал целый класс из Челябинской области. Школьники написали юбилейное, пятимиллионное письмо и получили приглашение посетить Вологодскую область.

Обратиться к Деду Морозу теперь можно через социальные сети и личные сообщения. Он общается с детьми и взрослыми, отправляет видеооткрытки и проводит видеозвонки. В резиденции отметили, что цифровые технологии упростили общение с волшебником.

Среди необычных пожеланий в этом году были говорящий кот, живая кукла и суперспособности — умение летать и читать мысли. Однако чаще всего отправители просят игры, смартфоны, умные колонки, домашних животных и спортивный инвентарь.

В резиденции Деда Мороза под Великим Устюгом работают тематический парк, двухэтажный терем и зоосад — филиал Московского зоопарка. Также реализуется проект по созданию нового тематического парка "Дед Мороз". Сам Великий Устюг готовят к празднованию 880-летия, которое состоится в 2027 году.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге был задержан мужчина, который рассекал на гидроцикле по Неве в костюме Деда Мороза.

Фото: ВКонтакте / Российский Дед Мороз