В Петербурге задержали Деда Мороза, который рассекал по Неве на гидроцикле

Ранее водное пространство Северной столицы было временно перекрыто.

Правоохранители Северной столицы задержали двух гонщиков на гидроциклах, которые нарядились в новогодние костюмы. Один из мужчин был одет, как Дед Мороз. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Маломерные суда правонарушителей были изъяты. Материалы по данному делу полицейские передали в петербургский комитет по транспорту и ГИМС МЧС России. Злоумышленникам грозит административная ответственность.

Использование образа Деда Мороза для обхода действующих запретов и ограничений не помогло жителям Северной столицы избежать ответственности. Мои коллеги из УТ МВД России по СЗФО оперативно установили личности мужчин, которые управляли маломерными судами в период закрытия водных путей. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Ранее на Piter.TV: у Боровой в Петербурге задержали водителя с килограммом наркотического средства.

Видео: Telegram / Ирина Волк