У Боровой в Петербурге задержали водителя с килограммом наркотического средства

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В Петербурге транспортные полицейские пресекли незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Об этом 27 декабря рассказали в ЛУ МВД России на транспорте.

У железнодорожной станции Боровая по подозрению к причастности в незаконном обороте психотропных веществ остановили машину 33-летнего жителя Ленобласти. При досмотре автомобиля под водительским сидением нашли пакет с запрещенным веществом массой 1 килограмм.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: на спецполигоне в Петербурге изъяли и сожгли более 300 килограммов наркотиков.

Фото: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте