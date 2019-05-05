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У Боровой в Петербурге задержали водителя с килограммом наркотического средства
Сегодня, 16:21
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У Боровой в Петербурге задержали водителя с килограммом наркотического средства

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В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В Петербурге транспортные полицейские пресекли незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Об этом 27 декабря рассказали в ЛУ МВД России на транспорте. 

У железнодорожной станции Боровая по подозрению к причастности в незаконном обороте психотропных веществ остановили машину 33-летнего жителя Ленобласти. При досмотре автомобиля под водительским сидением нашли пакет с запрещенным веществом массой 1 килограмм. 

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: на спецполигоне в Петербурге изъяли и сожгли более 300 килограммов наркотиков. 

Фото: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте 

Теги: наркотическое вещество, станция боровая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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