На Парнасе в квартире обнаружили наркотики и труп мужчины

Экспертиза показала, что в пакетиках находятся производные эфедрона.

В съемной квартире на Парнасе нашли наркотические средства и тело мужчины.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в полицию 29 декабря обратился мужчина. Он рассказал, что обнаружил труп своего 41-летнего племянника в доме в Толубеевском проезде. Погибшего несколько раз судили за кражу и хранение запрещенных веществ, на его теле не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Кроме того, в квартире были пакетики с порошкообразным веществом. Правоохранители изъяли сумку с 13 свертками и еще одну – со 181 свертком, общий вес найденного составил порядка 1,7 килограммов.

Экспертиза показала, что в пакетиках находятся производные эфедрона, еще 179 свертков пока не вскрывали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV