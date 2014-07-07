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На Парнасе в квартире обнаружили наркотики и труп мужчины
Сегодня, 10:44
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На Парнасе в квартире обнаружили наркотики и труп мужчины

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Экспертиза показала, что в пакетиках находятся производные эфедрона.

В съемной квартире на Парнасе нашли наркотические средства и тело мужчины.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в полицию 29 декабря обратился мужчина. Он рассказал, что обнаружил труп своего 41-летнего племянника в доме в Толубеевском проезде. Погибшего несколько раз судили за кражу и хранение запрещенных веществ, на его теле не выявили внешних признаков насильственной смерти. 

Кроме того, в квартире были пакетики с порошкообразным веществом. Правоохранители изъяли сумку с 13 свертками и еще одну – со 181 свертком, общий вес найденного составил порядка 1,7 килограммов. 

Экспертиза показала, что в пакетиках находятся производные эфедрона, еще 179 свертков пока не вскрывали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Ранее на Piter.TV: в коммунальной квартире на улице Добровольцев нашли тело 47-летнего жильца. 

Фото: Piter.TV

Теги: наркотическое вещество, тело мужчины, толубеевский проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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