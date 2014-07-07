В коммунальной квартире на улице Добровольцев нашли тело 47-летнего жильца

Сестра погибшего сообщила, что он злоупотреблял алкоголем.

В коммунальной квартире в Красносельском районе Петербурга нашли тело жильца, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 30 декабря обратилась 50-летняя женщина, заявившая, что ее брат несколько дней не отвечает, а из его комнаты в "коммуналке" на улице Добровольцев чувствуется трупный запах. Там было обнаружено тело 47-летнего мужчины с порезами.

Сестра погибшего сообщила, что он злоупотреблял алкоголем. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Мурманска найдена мертвой в петербургском отеле.

Фото: Piter.TV