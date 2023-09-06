Жительница Мурманска найдена мёртвой в петербургском отеле

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Московском районе Санкт-Петербурга устанавливают причину смерти 32-летней жительницы Мурманска, найденной мёртвой в отеле. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено утром в воскресенье, 29 декабря, в номере отеля на площади Победы. Для установления причины смерти тело направлено в морг.

В ходе осмотра номера в шкафу была обнаружена сумка погибшей, в которой находился пакет с веществом светло-бежевого цвета общей массой 1 кг 8 граммов. Экспертиза показала, что изъятое вещество является смесью наркотических веществ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что на спецполигоне в Петербурге сожгли более 300 кг изъятых наркотиков.

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