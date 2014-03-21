Повар общепита попал под уголовное дело за нападение на школьницу в Выборге

Он подстерегал девочку у лесополосы на Рубежной улице.

В полицию Выборгского района Ленинградской области обратился местный житель. Он сообщил, что днём 19 мая у лесополосы возле дома 31 по Рубежной улице в Выборге неизвестный применил физическую силу и схватил его дочь 2012 года рождения. Девочке удалось вырваться и убежать, но при этом она обронила мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

Первоначально полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Однако после задержания подозреваемого квалификация изменилась.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21 мая вечером на Ленинградском шоссе в Выборге в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина работает поваром в одном из ресторанов. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом дознания УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал, что ревнивый петербуржец пытался зарезать охранника школы на проспекте Энгельса.

Фото: Piter.TV