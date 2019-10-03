Опасность БПЛА объявлена 23 мая в Ленобласти
Сегодня, 12:14
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе в воздушном пространстве Киришского района.

В субботу, 23 мая, в воздушном пространстве Киришского района Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В связи с угрозой возможно понижение скорости мобильного интернета. Жителей и гостей района призывают соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями. Информация о снятии режима опасности будет опубликована дополнительно.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти уничтожили три беспилотника ночью 22 мая.

