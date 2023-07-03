В аэропорту Пулково отменили 20 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково с 06:20 20 мая сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов, рассказали в Росавиации.
На 07:00 задержали девять рейсов, отменены 20 самолетов, а с запасных аэродромов ожидается девять бортов. За ночь над Ленинградской областью сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Режим воздушной опасности действовал с 04:37 до 08:13.
Отбой воздушной опасности в Ленинградской области.
Александр Дрозденко, губернатор
А накануне в регионе уничтожили девять дронов, информации о пострадавших и разрушениях нет.
