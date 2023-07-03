  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аэропорту Пулково отменили 20 рейсов
Сегодня, 8:26
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В аэропорту Пулково отменили 20 рейсов

0 0

За ночь над Ленинградской областью сбили два беспилотника.

В петербургском аэропорту Пулково с 06:20 20 мая сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов, рассказали в Росавиации. 

На 07:00 задержали девять рейсов, отменены 20 самолетов, а с запасных аэродромов ожидается девять бортов. За ночь над Ленинградской областью сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Режим воздушной опасности действовал с 04:37 до 08:13. 

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области.

Александр Дрозденко, губернатор 

А накануне в регионе уничтожили девять дронов, информации о пострадавших и разрушениях нет. 

Ранее на Piter.TV: экзамены в Петербурге перенесут при угрозе БПЛА и ракетных атаках. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бпла, пулково
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии