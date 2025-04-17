В жилом доме в Парголово горел электросамокат
Сегодня, 8:53
79
По предварительным данным, пострадавших нет.

В Выборгском районе Петербурга ночью 20 мая произошел пожар, сообщили в МЧС России. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 02:16. 

В жилом доме на Михайловской дороге, 6, в Парголово на лестничной площадке 16-го этажа полыхал электросамокат по всей площади. В 02:34 огонь потушили. 

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Помните, что от этого зависят Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам "101" или "112". 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в Сланцах едва не погиб мужчина. 

Фото: Piter.TV 

