В жилом доме в Парголово горел электросамокат

В Выборгском районе Петербурга ночью 20 мая произошел пожар, сообщили в МЧС России. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 02:16.

В жилом доме на Михайловской дороге, 6, в Парголово на лестничной площадке 16-го этажа полыхал электросамокат по всей площади. В 02:34 огонь потушили.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV