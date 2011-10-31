Во время пожара в общежитии в Приозерске спасли мужчину

Сотрудники ГКУ "Леноблпожспас" спасли мужчину во время пожара в Приозерске. На улице Ленина вечером 14 мая произошло возгорание в общежитии. На первом этаже здания полыхала обстановка в комнате на площади 2 квадратных метра.

После осмотра пострадавшего госпитализировали в больницу, также были эвакуированы 20 человек. Ликвидировал огонь личный состав 142-й пожарной части Приозерского отряда. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

