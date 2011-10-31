Во время пожара в общежитии в Приозерске спасли мужчину
Сегодня, 9:14
Сотрудники ГКУ "Леноблпожспас" спасли мужчину во время пожара в Приозерске. На улице Ленина вечером 14 мая произошло возгорание в общежитии. На первом этаже здания полыхала обстановка в комнате на площади 2 квадратных метра. 

После осмотра пострадавшего госпитализировали в больницу, также были эвакуированы 20 человек. Ликвидировал огонь личный состав 142-й пожарной части Приозерского отряда. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре в Сланцах на улице Шахтерской Славы едва не погиб мужчина. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. Кроме того, на улицу эвакуировали еще четверых соседей с верхних этажей.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

