Директор конного клуба на Ропшинском шоссе поблагодарила за помощь в спасении лошадей после пожара

Генеральный директор конного клуба "Виера" Анна Васильева выступила с официальным обращением, в котором выразила благодарность всем, кто участвовал в ликвидации последствий трагического пожара. В результате инцидента на Ропшинском шоссе погибли 17 лошадей, однако благодаря слаженным и оперативным действиям специалистов удалось спасти 40 животных, пишет 78.ru.

В своём заявлении Васильева особо отметила совместную работу ветеринаров, сотрудников МЧС, коноводов, владельцев и волонтёров. По её словам, их профессионализм и самоотдача позволили минимизировать потери. Пострадавших животных оперативно эвакуировали с места происшествия и распределили по различным конным клубам Ленинградской области, где им продолжают оказывать необходимую ветеринарную помощь и уход.

Директор клуба также выразила глубокие соболезнования владельцам погибших лошадей, подчеркнув, что эта трагедия стала тяжёлым испытанием для всего конного сообщества. Она отдельно поблагодарила десятки людей и организаций, оказавших неоценимую поддержку в эвакуации, лечении, а также в организации временного стационара и кремации погибших животных.

