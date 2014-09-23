В пожаре в конюшне на Ропшинском шоссе погибли 18 лошадей

Эта цифра может измениться после тщательного обследования места происшествия.

‎В результате ночного пожара в конюшне в Петродворцовом районе Петербурга погибли 18 лошадей. Исполнительный директор конно-спортивной базы Римма Кузенкова сообщила 78.ru, что эта цифра может измениться после тщательного обследования места происшествия.

‎Женщина выразила свою скорбь, отметив, что и её собственные лошади стали жертвами огня. Кузенкова до сих пор находится в шоковом состоянии, другие хозяйки тоже не могут прийти в себя.

‎Причины возгорания пока остаются неизвестными, окончательные данные о числе погибших будут предоставлены позже.

‎Фото: Piter.TV