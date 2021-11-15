В Ботаническом саду Петра Великого пройдёт фестиваль в честь цветения сирени

В предстоящие выходные, 23 и 24 мая, в Ботаническом саду Петра Великого впервые состоится фестиваль "Сиреневая симфония", посвящённый цветению сирени и многообразию растений. Как сообщает пресс-служба сада, посетителей ждёт уникальная экспозиция, где будут представлены более 15 видов дикорастущей сирени и свыше 120 сортов, выведенных селекционерами. Организаторы называют эту коллекцию одной из самых масштабных, собранных в одном месте.

В Зелёном домике откроется выставка "Растения – соблазнители, хищники, собственники". Здесь расскажут о необычных способах опыления, познакомят с растениями-хищниками, мирмекофитами и другими удивительными механизмами взаимодействия флоры с окружающим миром.

На площади рядом с Зелёным домиком будет работать познавательно-развлекательная программа для гостей всех возрастов. Для детей организуют творческие мастер-классы, а все желающие смогут прогуляться вокруг нижней чаши пруда в Японском саду и посетить другие тематические мероприятия фестиваля.

Фото: Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого