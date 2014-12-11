В Ленобласти уничтожили три беспилотника ночью 22 мая

Прошедшей ночью, 22 мая, в воздушном пространстве Ленинградской области сбили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Жертв и разрушений не зафиксировано. По предварительным данным, режим опасности длился примерно с 02:30 до 03:00.

Александр Дрозденко, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что в комитете по образованию Петербурга разработали алгоритмы действий на случай ракетных атак и налетов БПЛА, если они произойдут во время проведения ЕГЭ и ОГЭ. В такой ситуации пункты проведения экзаменов не прекратят работу. Однако, если угроза будет очень серьезной, учащихся эвакуируют, а сдачу перенесут на дополнительный или резервный день.

