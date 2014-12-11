На Манежной площади 22 и 23 мая представят инновационный транспорт

На площади практически всё готово к открытию.

На Манежной площади и Кленовой улице заканчиваются приготовления к открытию выставки инновационного транспорта и оборудования в рамках VII Международного транспортного фестиваля "ТранспортФест". Мероприятие традиционно приурочено ко Дню города — дню основания Санкт-Петербурга. Кадрами с места поделился читатель Piter.TV.

Так, 22 и 23 мая 2026 года поставщики и производители пассажирского и легкового транспорта, а также спецтехники представят новинки и разработки специалистам и любителям транспортной отрасли.

В рамках выставки участники представят:

– городской пассажирский транспорт: автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи, железнодорожный транспорт и метрополитен;

– специальную технику: транспортную грузовую технику, коммунальную, дорожно-строительную, особого назначения (спасательную) технику и т.д.

– легковые автомобили и средства индивидуальной мобильности;

– электромобили, зарядные станции и инфраструктуру для электротранспорта;

– водный (речной транспорт, маломерные, малотоннажные суда, суда на воздушной подушке и т.д.) и воздушный (самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, авиакомпании и т.д.) транспорт, а также инфраструктуру и комплектующие для него;

– технические средства, программные продукты и оборудование для обеспечения безопасности движения транспортных средств.

Вход на выставку свободный.

Видео: Piter.tv